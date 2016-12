L'Inter mette la freccia e sorpassa la Juventus nella corsa a Roberto Gagliardini. Per il momento i dirigenti nerazzurri hanno congelato le trattative con gli altri centrocampisti (i brasiliani Lucas Leiva del Liverpool e Luiz Gustavo del Wolfsburg) proprio per concentrare i propri sforzi sul giovane italiano classe 1994 dell'Atalanta. Il ds Ausilio è al lavoro per trovare un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e una valutazione complessiva da circa 25 milioni di euro. Intanto il club bergamasco sta già cercando un sostituto di Gagliardini e tratta lo svedese Oscar Hiljemark del Palermo, che in cambio può ottenere uno tra il terzino sinistro senegalese Boukary Dramé e il mediano cileno Carlos Carmona, cercato pure dal Genoa per il dopo Rincon, passato alla Juve. E così si chiude(rebbe) il cerchio.