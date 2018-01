Oggi comincio una nuova avventura: volevo ringraziare e salutare tutti. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per 7 anni pieni di emozioni. In bocca al lupo al mister e ai miei compagni per la qualificazione in Champions League.

Vi voglio tanto bene.

Un abbraccio . Yuto pic.twitter.com/DgVkkfIH7g