L'Inter esce sconfitta dalla sfida contro la Juventus, ma sono molti i nerazzurri protagonisti di un'ottima prova. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Tante le colpe della difesa bianconera, ma tanti i meriti dell’Inter. Eccellente Rafinha per esempio: Pjanic ha avuto libertà solo nel momento in cui l’Inter ha dovuto riorganizzarsi, ma poi per lui la vita è stata dura contro un rivale molto più mobile e verticale. Bene Brozovic, bene Perisic, benissimo Icardi all’ottavo centro ai bianconeri. Non bene Vecino che – rosso o arancione – va come non si deve su Mandzukic e viene punito dalla Var: Orsato l’aveva soltanto ammonito”.