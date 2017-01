Tutti utili, nessuno indispensabile. E per questo motivo tutti sacrificabili. O forse è meglio dire 'quasi' tutti. Al momento, infatti, solo Joao Mario, dei centrocampisti a disposizione di Pioli, è sicuro di restare all'Inter oltre il 31 gennaio, quando chiuderà la finestra di mercato invernale. Per tutti gli altri vale la pena utilizzare il condizionale. Ci sarebbe anche Medel, ma per il nazionale cileno l'ex allenatore della Lazio ha in mente un ruolo da protagonista come difensore centrale, accanto a Miranda, al posto di Murillo.



CHI PARTE? - Insomma, una sola certezza, il portoghese campione d'Europa lo scorso giugno, e tanti dubbi. Ciò non significa che ci sarà un addio di massa, ma che per tutti c'è un prezzo. Con l'offerta giusta possono partire, nel pieno rispetto di quelli che sono gli equilibri di squadra e i parametri economici di un club ambizioso che vuole andare in Champions League ma parallelamente deve fare i conti con il Fair Play finanziario. Chi lascerà l'Inter? Banega e Brozovic piacciono in Cina (ma per il croato si ascoltano solo offerte vicine ai 50 milioni), Kondogbia ha estimatori in Inghilterra e soprattutto Francia, Melo è a un passo dal Palmeiras, Gnoukouri ha voglia di giocare e cerca una nuova squadra. L'Inter aspetta l'offerta giusta e studia le alternative in caso di uscite: Biglia della Lazio e soprattutto Gagliardini dell'Atalanta, per il quale è in piedi una vera battaglia con la Juventus.