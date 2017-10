Per arrivare a uno tra Vidal e Torreira è necessaria la cessione di Joao Mario. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



"Il brasiliano arriverebbe in prestito oneroso e non graverebbe sul bilancio, una condizione imprescindibile per il club che vuole rispettare i parametri del Fair Play. Sul mercato infatti ci sono altri elementi che potrebbero essere ancora più funzionali per il tecnico di Certaldo, ma per provare a dare l’assalto a Vidal o a Torreira sarebbe necessaria la cessione (ben retribuita) per esempio di Joao Mario".