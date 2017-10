"Fai gol, fallo per la Nord": detto, fatto. Mauro Icardi si carica l'Inter sulle spalle. "Larghe come quelle di Ibrahimovic" (cit. Spalletti). Il capitano segna una tripletta al Milan sotto gli occhi dei grandi ex Nicola Berti, Zamorano, Cambiasso e del Principe Diego Milito, l'ultimo nerazzurro a riuscire in un'impresa del genere nel derby nel 2012. Il numero 9 argentino sale a 9 gol nelle prime 8 giornate di campionato: 2 in più di Eto'o nel 2010, di Ibra nel 2007 e di Vieri nel 2002. Proprio dalla stagione successiva al 5 maggio, con Hector Cuper in panchina, l'Inter non raccoglieva 22 punti su 24. Allora arrivò seconda e fu sconfitta per la prima volta alla nona giornata: vedremo sabato a Napoli...



GRAZIE ZAPATA - Intanto i nerazzurri si godono la vittoria nel derby e il secondo posto solitario in classifica, a -2 dal Napoli, a +3 sulla Juve e addirittura a +10 sul Milan. Che l'anno scorso al primo derby era a +8 sull'Inter, poi arrivata un punto dietro a fine campionato. Grazie al gol del pareggio segnato da Zapata al 97° nella stracittadina di ritorno. Forse è andata bene così per i nerazzurri, che possono concentrarsi solo sul campionato. E, per via del fair-play finanziario e dei freni agli investimenti sul mercato imposti dalla Cina, difficilmente avrebbero potuto costruire una rosa in grado di sostenere il doppio impegno in Italia e in Europa. Ieri ad esempio sono bastate un paio di assenze (Brozovic e Joao Mario) per far scattare l'emergenza in mezzo al campo, dove Spalletti ha gli uomini contati, così come al centro della difesa. Senza dimenticare l'evidente calo fisico accusato dalla squadra nel secondo tempo: colpa della sosta per le nazionali?



ZAMORANO GODE - Ora basta con le parole, spazio alle immagini: nella GALLERY social del derby si possono ammirare le prodezze di Icardi, la foto alla coreografia di Steven Zhang, il tifo di Brozovic, la soddisfazione di Candreva per la standing ovation, i complimenti di Milito, i video dell'esultanza di Zamorano al rigore del 3-2, della squadra sotto la Curva Nord a fine partita e tanto altro ancora. Emozioni da rivivere, buon divertimento.



@CriGiudici