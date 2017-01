La marcia dell'Inter continua a Palermo, dove arriva la sesta vittoria consecutiva in campionato. Con un totale di 12 gol fatti e solo 2 subiti, mantenendo la porta inviolata per la quarta volta. Merito dell'equilibrio tattico dato da Pioli e di una ritrovata condizione psico-fisica. Che hanno restituito protezione e sicurezza alla coppia centrale Miranda-Murillo: Handanovic non ha fatto una parata.



BANEGA VS JOAO MARIO - La rete decisiva porta la firma di Joao Mario, autore di un gol e 3 assist nelle ultime 4 partite giocate. Quando sono arrivati 3 gol e 2 assist da giocatori entrati dalla panchina. La staffetta con Banega riguarda due centrocampisti offensivi, ma con caratteristiche differenti. Rispetto all'argentino, il portoghese si inserisce di più e meglio senza palla. Non a caso entrambi i suoi gol in Serie A sono arrivati su azioni con cross dalla fascia: di Perisic a San Siro contro il Cagliari e di Candreva (che pennellata!) ieri a Palermo. Dove Banega non ha mai toccato il pallone nell'area di rigore avversaria. Che l'Inter, essendo la squadra che crossa più di tutte, deve riempire con diversi uomini oltre a Icardi.



MILAN SORPASSATO - Sotto di un gol, il Palermo era sulle gambe e col morale a terra. Partite del genere vanno chiuse prima, invece l'Inter ha "gigioneggiato" come se il risultato fosse già al sicuro. L'episodio dell'espulsione per doppia ammonizione di Ansaldi (che brutto vedere un arbitro internazionale come Irrati tirare fuori il cartellino quando il giocatore è ancora a terra dolorante, poi Pioli è stato allontanato dal campo per essere uscito dall'area tecnica a gioco fermo, mentre ad altri allenatori vengono perdonati comportamenti più gravi) ha rischiato di rimettere tutto in discussione, però tutto sommato i nerazzurri hanno gestito il vantaggio abbastanza bene. Il Palermo è penultimo in classifica e quasi già condannato alla retrocessione con un solo punto raccolto in casa, ma allo stadio Barbera hanno vinto di misura anche Juve e Milan. Che, in attesa del recupero a Bologna, è stato sorpassato in classifica dall'Inter. Proprio in questa rubrica, dopo il pareggio nel derby, scrissi che gli 8 punti di distacco tra rossoneri e nerazzurri erano destinati a diminuire. Scatenando divertiti commenti ironici da parte dei tifosi milanisti: continuate pure a ridere.



@CriGiudici