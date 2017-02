Anteprima del servizio di @nicdedevitiis "L’automoviola di Rizzoli" in onda questa sera a #leiene. pic.twitter.com/pK4H3ERP2J — Le Iene (@redazioneiene) 12 febbraio 2017

"L'Inter ha fatto di tutto per scontare delle giornate di squalifica ai suoi giocatori". Le parole disi commentano da sole, non c'è bisogno di aggiungere altro. Meglio lasciar perdere le polemiche e concentrarsi sul bello del calcio. Senza glie gligrazie ai, centrando l'Come non succedeva dal 2011 con, che poi vinse l'ultimo titolo alzato dai nerazzurri: la Coppa Italia. Ora la squadra diè quarta in classifica a 45 punti, la stessa quota dell'anno scorso connon entra nel tabellino dei marcatori, ma era da tempo già entrato nei cuori dei tifosi nerazzurri. Che gli regalano una meritata standing-ovation al momento del cambio con, accolto dal solito boato. Come, entrato al posto di, autore della sua miglior partita in maglia nerazzurra. In passato un trattamento del genere veniva riservato a campioni già affermati come il Fenomeno, giusto per fare un paio di grandi nomi. L'affetto del pubblico nei confronti dei due giovani attaccanti può sembrare ingiustificato, visto che entrambi non hanno ancora dimostrato nulla. Eppure San Siro li ha adottati subito, grazie al senso di appartenenza ai colori nerazzurri che fa dell'Inter una grande famiglia., in prestito all'Empoli e ieri uscito tra gli applausi del pubblico.- Pubblico che prima del fischio d'inizio, nonostante il parere contrario della società, ha fatto unaal coro di 'Chi non salta bianconero è'. Una manifestazione spontanea che è servita a caricare la squadra, ma per fortuna non a condizionare- Sanremo lascia spazio a San Valentino e allora chiudiamo con altri due episodi da libro cuore. Ieri un papà ha portato per la prima volta allo stadio suo figlio per fargli vedere giocare il suo idolo, che però non era in campo per squalifica. Cosìha organizzato un incontro, realizzando il sogno del bambino. Ultimo capitolo dedicato a, che ieri ha chiuso la propria carriera da radiocronista. Prima della partita l'Inter gli ha regalato una maglia col numero 10 e la Curva Nord gli ha dedicato uno striscione, ricordando lavinta a Madrid contro il Bayern Monaco. Tu chiamale, se vuoi, emozioni.@CriGiudici