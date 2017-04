Il 28 aprile sono nati due grandi ex interisti, che ora fanno gli allenatori e non hanno mai nascosto di sognare la panchina nerazzurra: Walter Zenga e Diego Simeone. Quest'ultimo proprio oggi è stato votato dai giornalisti del quotidiano francese L'Equipe come il terzo miglior tecnico in attività del mondo dietro a Pep Guardiola e ad Antonio Conte, l'altro grande candidato a prendere il posto di Stefano Pioli nella prossima stagione.



5 MAGGIO - Agli occhi dei tifosi, il coach del Chelsea ha però il difetto di avere un Dna juventino. Al contrario di Simeone, che ai bianconeri ha soffiato uno scudetto con la Lazio nel 2000, due anni prima della tragedia sportiva del 5 maggio. Una data che evoca brutti e bei ricordi al popolo interista, che nel 2010 centrò il primo titolo del triplete, battendo la Roma in finale di coppa Italia allo stadio Olimpico.



TRIPLETE - Sette anni dopo la Juventus può ripetere l'impresa. I tifosi nerazzurri (ma anche Zhang e Zanetti) chiedono al Cholo un doppio miracolo: vincere la Champions League con l'Atletico Madrid, per poi venire ad allenare l'Inter e scucire lo scudetto ai bianconeri. Mission impossible? Lo scopriremo tra un anno, visto che il prossimo campionato di Serie A finirà il 20 maggio 2018. Chi vive sperando...



@CriGiudici