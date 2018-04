Felici come una Pasqua. Il convincente successo per 5-0 in casa della Sampdoria ha fatto passare una decina di giorni un po' troppo tranquilli all'Inter. Dopo la quiete, ecco la tempesta, causata dal divorzio tra Suning e Walter Sabatini. Per fortuna si torna subito in campo, dove l'Inter supera di slancio l'ostacolo Hellas Verona, trovando nell'uovo di cioccolato 3 gol e 3 punti dolcissimi. Che le consentono di consolidare il quarto posto in classifica, risalendo a -2 dalla Roma e difendendo la lunghezza di vantaggio sulla Lazio. Entrambe le squadre della Capitale hanno giocato una partita in più, infatti i nerazzurri devono ancora recuperare il derby col Milan.



MEAZZA SOLD OUT - L'appuntamento è fissato alle ore 18.30 di mercoledì a San Siro che, nonostante le preoccupazioni di Fassone, sarà tutto esaurito. Ancora una volta i tifosi milanesi rispondono presente all'appello: non è una novità. Anche in questo campionato, per la terza volta di fila e per il settimo negli ultimi nove anni, l'Inter è prima in classifica per numero di spettatori allo stadio. Grazie ai 60 mila tifosi col Verona, i nerazzurri superano quota 900 mila, già più della scorsa stagione (885 mila) con una media di oltre 56 mila presenze a partita. Poi le ultime tre partite in casa con Cagliari, Juventus e Sassuolo permetteranno di tagliare il traguardo del milione. Come non succedeva dal 2011, l'anno dopo il Triplete. Un dominio interrotto soltanto dalla Roma (stagione 2014/2015) e dal Milan 2011/2012. Quest'anno i rossoneri sono secondi con 660 mila spettatori e ancora sei gare da giocare in casa.



"MILANO SIAMO NOI!" è il coro intonato da entrambe le tifoserie meneghine per rivendicare la supremazia cittadina. Per una volta interisti e milanisti dovrebbero cantarlo insieme per vantarsi della passione e dell'amore incondizionato verso i propri colori. Almeno sotto questo aspetto gli juventini hanno ancora qualcosa da imparare...



@CriGiudici