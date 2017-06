Dopo la doppietta di, ha deciso il gol diai tempi supplementari.Come l'anno scorso, quando a festeggiare fu invece la squadra bergamasca con in campo i classe '99da una parte,dall'altra: tutti e tre hanno esordito nello scorso campionato di serie A. Bella rivincita anche per, autore del gol dell'Inter dodici mesi fa e in campo anche oggi: non ha segnato, ma è stato tra i migliori in campo con un bellissimo assist di tacco.. Merito anche del grande lavoro svolto dal responsabile del vivaio, Roberto, che si è strameritato il rinnovo del contratto.GOL: 19' e 36' Adorante (I), 29' Nivokazi (A), 12' st Rinaldi (A), 8' sts Visconti (I).ATALANTA: 1 Piccirillo, 2 Fanti (1' pts Vedovati 14), 3 Frana (6' sts Brogni 15), 4 Rizzo (1' pts Isacco 16), 5 Heidenreich, 6 Cavalli, 7 Peli (9' pts Gyabuaa 18), 8 Da Riva, 9 Nivokazi (33' st Louka 19), 10 Kulusevski, 11 Rinaldi. (A disp. 12 Gelmi, 13 Kraja, 17 Losa, 20 Cambiaghi). All. Massimo Brambilla.INTER: 1 Tintori; 2 Lunghi, 5 Rizzo, 6 Bettella, 3 Corrado (40' st Grassini 13); 7 Gavioli (18' st Patacchini 15), 4 Esposito, 8 Visconti; 10 Schirò; 9 Merola, 11 Adorante. (A disp. 12 Pozzer, 14 Coltro, 16 El Kassah, 17 Roric, 18 Demirovic, 19 Pelle, 20 Vergani). All. Andrea Zanchetta.Ammoniti: Rizzo (7' st), Cavalli (37' st), Patacchini (8' pts).