Niccolò

Contest Instagram #intribunaconcm:

vinci due biglietti omaggio in tribuna d'onore

per Spal - Chievo!

Hai tempo solo fino alle 17.00 del 13/4

Il vincitore avrà diritto a due biglietti per assistere alla partita in tribuna vip.

calciomercatocom

internet

calciomercatocom

calciomercatocom

intribunaconcm

contest

selfie

autoprodotti

Al vincitore 2 biglietti vip per Napoli - Inter 21/10/2017 Ai due vincitori 2 biglietti vip per Fiorentina-Roma 05/11/2017 Ai due vincitori 2 biglietti vip per Sampdoria - Juventus ciascuno 19/11/2017 Al vincitore 2 biglietti vip per Napoli - Juventus 1/12/2017 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Torino 23/12/2017 Ai due vincitori 2 biglietti vip per Fiorentina - Milan 30/12/2017 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Lazio 6/1/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Inter 28/1/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Milan 11/2/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Bologna 4/3/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Juventus 18/3/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Atalanta 8/4/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Chievo 18/4/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Roma 22/4/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Benevento 6/5/2018 Al vincitore 2 biglietti vip per Spal - Sampdoria 20/5/2018

direct

message

contest

contest

intribunaconcm

contest

comincerà

terminerà

calciomercatocom

internet

calciomercatocom

calciomercatocom

intribunaconcm

contest

giudicherà

instagram

calciomercatocom

social

contest

direct

message

mention

contest

social

Contest

2 biglietti per Napoli - Inter al vincitore 21/10/2017 Dalle 17.30 del 10/10/2017 fino alle 17 del 16/10/2017



2 biglietti per Fiorentina - Roma a ciascuno dei due vincitori 05/11/2017 Dalle 10 del 17/10/2017 fino alle 17 del 31/10/2017 2 biglietti per Sampdoria - Juventus a ciascuno dei due vincitori 19/11/2017 Dalle 10 del 01/11/2017 fino alle 17 del 13/11/2017 2 biglietti per Napoli - Juventus al vincitore 1/12/2017 Dalle 10 del 14/11/2017 fino alle 17 del 25/11/2017 2 biglietti per Spal - Torino al vincitore 23/12/2017 Dalle 10 del 10/12/2017 fino alle 17 del 18/12/2017 2 biglietti per Fiorentina - Milan a ciascuno dei due vincitori 30/12/2017 Dalle 10 del 26/11/2017 fino alle 17 del 22/12/2017 2 biglietti per Spal - Lazio al vincitore 6/1/2018 Dalle 10 del 23/12/2017 fino alle 17 del 31/12/2017 2 biglietti per Spal - Inter al vincitore 28/1/2018 Dalle 10 del 7/1/2018 fino alle 17 del 23/1/2018 2 biglietti per Spal - Milan al vincitore 11/2/2018 Dalle 10 del 24/1/2018 fino alle 17 del 6/2/2018 2 biglietti per Spal - Bologna al vincitore 4/3/2018 Dalle 10 del 8/2/2018 fino alle 17 del 27/2/2018 2 biglietti per Spal - Juventus al vincitore 18/3/2018 Dalle 10 del 26/2/2018 fino alle 17 del 13/3/2018 2 biglietti per Spal - Atalanta al vincitore 8/4/2018 Dalle 10 del 15/3/2018 fino alle 17 del 3/4/2018 2 biglietti per Spal - Chievo al vincitore 18/4/2018 Dalle 10 del 4/4/2018 fino alle 17 del 13/4/2018 2 biglietti per Spal - Roma al vincitore 22/4/2018 Dalle 10 del 4/04/2018 fino alle 17 del 17/4/2018 2 biglietti per Spal - Benevento al vincitore 6/5/2018 Dalle 10 del 19/04/2018 fino alle 17 del 30/4/2018 2 biglietti per Spal - Sampdoria al vincitore 20/5/2018 Dalle 10 del 2/05/2018 fino alle 17 del 15/5/2018

contest

contest

intribunaconcm

contest

Calcioinfinito

srl

social

DISCLAIMER

DPR

sempreché