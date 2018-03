Una vera e propria invasione partenopea al Mapei Stadium: saranno novemila circa i tifosi del Napoli per la gara delle ore 18 contro il Sassuolo. Appena 162 i biglietti rimborsati e già rivenduti, andati a ruba in pochi minuti come svela Repubblica. Saranno tanti anche i tifosi del Napoli residenti al Nord, per una tappa che permette a tutti di essere presenti. Non ha inciso il cambio d'orario del match, previsto inizialmente per le 15.