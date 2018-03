Era tutto fatto per l'arrivo di Amin Younes al Napoli. Il calciatore tedesco dell'Ajax aveva addirittura svolto le visite mediche con il club partenopeo a Roma, prima di un ritorno in Olanda avvolto nel mistero e la volontà di non vestire la maglia azzurra a partire dalla prossima stagione nonostante un contratto già firmato. Il De Telegraaf ha svelato alcuni retroscena della vicenda.



FACCIA A FACCIA - Secondo il quotidiano olandese, Younes era molto contento di andare a Napoli. Il calciatore aveva infatti parlato con il suo ex compagno di squadra all'Ajax, Arkadiusz Milik, prima di dare l'ok al suo entourage per la trattativa. Inoltre la posizione di classifica del club partenopeo rappresentava un grande stimolo per il calciatore, voglioso di giocarsi lo scudetto. Arrivato a Napoli, Younes avrebbe avuto un faccia a faccia con un gruppo di camorristi, che insieme alla città, considerata poco sviluppata, avrebbe fatto cambiare idea al calciatore.



SARRI - Il De Telegraaf rivela inoltre che Younes sia rimasto molto deluso dal primo colloquio con Maurizio Sarri, in cui l'allenatore partenopeo gli avrebbe annunciato uno scarso utilizzo nei primi sei mesi per permettergli di ambientarsi. Un piano che non è piaciuto al tedesco, che ha deciso di tornare in Olanda.