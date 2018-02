La Roma è arrivata a quota 50 punti (1,92 di media), ben 19 in meno del Napoli capolista. Una statistica impietosa: nei 7 anni di gestione americana è il distacco più grande fatto registrare dai giallorossi dalla prima posizione dopo 26 partite, quindi 2/3 di campionato. Secondo lo studio di ForzaRoma.info per trovare un distacco simile bisogna tornare addirittura alla stagione 2012-13, quando i punti di ritardo dall’allora Juve capolista erano 18 e alla guida della Roma c’erano stati Zeman e poi Andreazzoli. L’anno precedente, il 2011-12, alla 26esima giornata i giallorossi erano distanti invece 16 punti dal Milan e in panchina c’era Luis Enrique. Tra il 2013-14 e il 2016-17 le lunghezze in meno rispetto al primo posto sono state rispettivamente 8, 11, 8 e 7.