Dopo la vittoria del campionato di Lega Pro, girone B, il Venezia di Filippo Inzaghi si è aggiudicato pure la Coppa Italia di Lega Pro. Sconfitto nella finale di ritorno per 3-1 il Matera (dopo lo 0-1 dell'andata), grazie ai gol di Moreo, Fabiano e Ferrari. Inutile la rete ospite di Strambelli. Il prossimo obiettivo nel mirino del club lagunare è la Supercoppa, che sarà disputata al termine della stagione contro il Foggia, vincitore del girone C, e una tra Cremonese e Alessandria, ancora in lizza per il girone A.



A "macchiare" parzialmente la giornata di festa del Venezia, le proteste del Matera per l'arbitraggio del signor Fourneau e in particolare per l'espulsione di Mattera a inizio del secondo tempo. Il secondo posto in Coppa Italia garantisce comunque alla squadra lucana l'accesso diretto ai playoff per la promozione, mentre il Venezia, già certo di disputare la prossima Serie B, aggiunge alla propria bacheca di trofei la prima Coppa Italia della sua storia.