La Lazio recupera De Vrij. Inzaghi oggi sorride: l'olandese recupera e torna a lavorare in gruppo. I fastidi al ginocchio accusati al derby, che lo hanno costretto a saltare il match contro il Napoli, sembrano alle spalle. Contro il Genoa ci sarà: al suo fianco dovrebbe giocare Hoedt, per una coppia totalmente orange. Ancora differenziato per Wallace, insieme a Milinkovic, Immobile e Lulic. Il bosniaco sembra il più a rischio per la trasferta contro la squadra di Juric. Biglia continua a far registrare progressi: dovrebbe farcela, scenderà in campo dal 1' contro il Genoa.