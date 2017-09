Dalle pagine del QS, l'allenatore del Venezia Filippo Inzaghi ha presentato il match tra Lazio e Milan, nella quale il fratello Simone guiderà dalla panchina la sfida contro il passato di Superpippo: "Su questa partita non ci si schiera. Sono due squadre a cui voglio particolarmente bene: la Lazio perché è allenata da mio fratello Simone, il Milan perché è la mia storia, un club che mi ha dato tanto. Spero di assistere a una bellissima partita".



Sulla sua esperienza al Milan: "Francamente non guardo più al passato. La mia testa è concentrata soltanto sul Venezia. Tutto il resto non conta. Il Milan di oggi? Marco Fassone e Massimo Mirabelli hanno svolto un ottimo lavoro: è stata allestita una grande squadra. Sono convinto che i rossoneri potranno lottare per lo scudetto fino all’ultimo".