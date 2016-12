Non solo James Rodriguez, c'è un altro scontento di lusso nel Real Madrid di Zinedine Zidane che ha paticamente 'fatto fuori' sia il colombiano che Isco dall'undici titolare delle Merengues, sacrificandoli sull'altare dell'equilibrio tattico che si riassume in un singolo calciatore ovvero Casemiro.



Secondo quanto riportato da Ok Diario, Isco sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid in estate dopo aver assaggiato molta panchina e, soprattutto, dopo essere rimasto deluso dell'offerta di rinnovo proposta dal club e giudicata non all'altezza dal centrocampista ex Malaga.



La Juventus rimane tra le squadre interessate anche se in pole position rimane l'Arsenal.