Il nome di Isco Alarcón è ancora una volta il più chiacchierato al Santiago Bernabeu. Il fantasista spagnolo ha ritrovato il sorriso in Nazionale dopo le ultime esclusioni al Real Madrid: il c.t. Lopetegui lo supporta, Zidane no, e questo potrebbe portare ad un addio estivo alla Casa Blanca. Come riporta Don Balón, Isco non è certo tra gli intoccabili di Zizou, al punto da vedersi superato nelle gerarchie da Marco Asensio e Lucas Vázquez. Eppure, c’è ancora un test decisivo per decidere il futuro: proprio la Juventus, che da tempo sogna di tesserarlo, sarà il suo avversario nei quarti di Champions League. E chissà se l’allenatore gli darà la possibilità di partire dal primo minuto all’Allianz Stadium…