(ore 20.45 a Palermo) è una gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2018. Dopo le prime quattro giornate gli Azzurri guidano il gruppo G con 10 punti insieme alla Spagna, con 4 lunghezze di vantaggio sulla nazionale allenata daL'unico precedente risale al novembre 2014 in un'amichevole decisa da un gol di. L'Italia non perde una partita di qualificazione dal settembre 2006 in Francia (da allora 40 vittorie e 14 pareggi) e in casa addirittura dal 1999: dopo la sconfitta per 2-3 con la Danimarca, sono arrivate 33 vittorie e sette pareggi., che hanno segnato 6 degli ultimi 7 gol della Nazionale e finora in questa stagione hanno già realizzato la bellezza di 50 reti insieme. E' la. Nelle altre partite del girone la Spagna ospita Israele, mentre la Macedonia gioca in Liechtenstein.ITALIA (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Barzagli, Bonucci, De Sciglio; Verratti, De Rossi; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne. CT Ventura.ALBANIA (4-5-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Veseli, Agolli; Lila, Abrashi, Kukeli, Memushaj, Sadiku; Cikalleshi. CT De Biasi.Arbitro: Vincic (Slovenia).