Italia e Albania si sfidano alle 20.45 a Palermo, per la quinta giornata del Gruppo G della zona europea di qualificazione ai Mondiali di Russia del 2018. In classifica, l'Italia di Giampiero Ventura è appaiata alla Spagna in testa alla classifica, con 10 punti (ma con gli spagnoli primi grazie alla differenza reti, +14 a +7), mentre l'Albania di Gianni De Biasi è quarta con 6 punti. Quella del Barbera è la prima partita ufficiale fra le due nazionali, che finora vantano un solo precedente, in amichevole. Il match risale al novembre del 2014, quando a Genova si giocò un'amichevole di beneficenza con incasso a favore delle popolazioni liguri colpite dall’alluvione. La gara finì con il risultato di 1-0 per gli azzurri, grazie ad un gol di Stefano Okaka. Sempre per il Gruppo G, questa sera si giocano Liechtenstein-Macedonia e Spagna-Israele.



QUALIFICAZIONI MONDIALI, GRUPPO G



ITALIA-ALBANIA LIVE alle 20.45





FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Barzagli, Bonucci, De Sciglio; Verratti, De Rossi; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne. CT: Ventura.



ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Veseli, Ajeti, Agolli; Basha, Kukeli, Memushaj; Lila, Cikalleshi, Roshi. CT: De Biasi





CLASSIFICA

Spagna 10

Italia 10

Israele 9

Albania 6

Macedonia 0

Liechtenstein 0