La parola fine si avvicina, Gigi Buffon non ci ha ripensato: quelle che si appresta a vivere saranno le sue ultime settimane da calciatore, prima di iniziare una nuova parte della sua carriera. Un addio che il portiere della Juventus vuole sia condito dal settimo scudetto consecutivo e per cui è concentrato più che mai, dopo le tante polemiche che lo hanno riguardato negli ultimi mesi. Critiche, arrivate sia sul piano umano che su quello sportivo, che hanno lasciato delle scorie nella testa di Buffon, che ora medita un clamoroso rifiuto.



IL GRAN RIFIUTO - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il capitano bianconero e azzurro sta pensando di non rispondere alla convocazione della Nazionale che gli arriverà per il 4 giugno, quando all'Allianz Stadium l'Italia affronterà l'Olanda nella terza e ultima amichevole di fine primavera. Una data e un luogo che la Figc aveva scelto appositamente per permettere a Buffon di salutare a casa sua, nel suo stadio. Una festa, nelle idee della Federazione, a cui però rischia di mancare il festeggiato.



TROPPE CRITICHE - A ferire Buffon in chiave azzurra, oltre alla cocente delusione per l'eliminazione nel playoff contro la Svezia e la conseguente mancata partecipazione al Mondiale di Russia 2018, sono state le polemiche successive alla scelta del ct ad interim Gigi Di Biagio di convocarlo per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra giocate a marzo. Un fastidio che il protierone non aveva nascosto proprio in occasione delle due gare, quando dichiarò: "Ho sempre avuto un ruolo aggregante, positivo, ho ragionato col noi, con altruismo, rinunciando anche a piccoli record personali. Sono qui con entusiasmo e voglia, dopo aver chiarito che non sarei venuto a fare passerella, pensando di essere utile nello spogliatoio per qualche ragazzo. Ho 40 anni, ma sono sempre il portiere della Juventus, che non è una squadra di quinta fascia".