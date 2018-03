Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, dice la sua a RMC Sport sul lavoro di Di Biagio da ct dell'Italia: "Com’è stato trattato Di Biagio deve far pensare. Certe cose si vedono e si sentono solo in Italia. Abbiamo assistito a un’operazione mediatica ridicola. Detto questo, i nomi che circolano sono tutti attrezzati. Spero comunque tanto in Carlo Ancelotti. Bisogna confrontarsi con un presente non terribile, ma neanche roseo".