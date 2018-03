Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ultime ore sono salite le quotazioni del centrocampista dell'Atalanta Bryan Cristante per completare la mediana dell'Italia in occasione dell'amichevole di stasera contro l'Argentina a Manchester. Il ct Di Biagio è orientato a a schierare Florenzi, Bonucci, Rugani e Spinazzola davanti a Buffon, con Parolo, Verratti e Cristente in mezzo al campo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Candreva, Immobile e Insigne.