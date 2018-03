Di Biagio smentisce la freddezza con Buffon sulla doppia convocazione in Nazionale. "Totale sintonia" tra il ct dell'Italia e il portiere della Juventus, si è preso qualche giorno per riflettere e rispondere secondo La Stampa.



Di Biagio ha dichiarato in un'intervista al Sabato della DS in onda stasera su Rai 2: "Buffon e io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Si è voluto prendere qualche giorno di riflessione e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine sarò io a decidere se convocarlo, ma prima di qualsiasi decisione devo capire che cosa ha intenzione di fare. Ci siamo sentiti anche stamattina (ieri, ndr) e siamo d’accordo su ogni punto perché al centro di tutto c'è il bene della Nazionale. Qui non si sta facendo un favore a Gigi. A me piacerebbe che fosse con noi perché ho bisogno di lui in campo, ma se non dovesse giocare per un qualsiasi motivo anche fuori dal campo. Sia chiaro: nessuno sta facendo una cortesia e non ci sarà nessuna passerella, nonostante ci siano due portieri pronti, Donnarumma e Perin, e altri ne avremo".