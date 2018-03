"Il 20 maggio annunceremo il nuovo ct". La data è stata fissata e il sub-commissario della FIGC con deleghe al club Italia, Alessandro Costacurta sta continuando i propri contatti per stringere il cerchi per la scelta finale. Restano principalmente due i candidati che si daranno battaglia fino al 20 maggio e rispondono ai nomi di Carlo Ancelotti e Roberto Mancini.



CORSA A DUE - La scelta secondo Tuttosport e Corriere dello Sport si è ristretta quasi naturalmente ai due candidati con l'attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo che da sempre si è detto non solo disponibile, ma desideroso di sedersi sulla panchina azzurra e l'ex allenatore del Bayern Monaco che, per la prima volta negli ultimi mesi ha aperto la porta all'allenare la Nazionale. Il lavoro fatto finora da Gigi Di Biagio non va sottovalutato e l'attuale ct ad interim verrà comunque promosso nello staff tecnico di colui che alla fine verrà scelto come nuovo ct.



PIRLO E MALDINI IN FEDERAZIONE? - Costacurta sta lavorando a tutto tondo per creare un autentico "modello di sviluppo italiano", ma non sarà semplice. Per mettere in pratica una rivoluzione vuole coinvolgere il più possibile ex-calciatori che tanto hanno portato alla Nazionale e fra i contattati e candidati ad entrare nei ranghi della nuova FIGC ci sono sia Andrea Pirlo che Paolo Maldini. Il ruolo? E' ancora da definire ma da entrambi è arrivato il benestare ad un coinvolgimento.