Il centrocampista della Roma e della Nazionale, Lorenzo Pellegrini ha parlato dal ritiro inglese dell'Italia dove gli uomini di Gigi Di Biagio sta preparando la sfida di martedì contro l'Inghilterra.



MOMENTO NO - "Vogliamo rialzarci. Blocchi mentali? Non dobbiamo pensarci, c'è solo da lavorare con i giocatori veramente forti che abbiamo. Purtroppo avremo più tempo rispetto alle altre squadre, ma dobbiamo sfruttarlo al meglio e concentrarci su cosa deve essere la Nazionale. Siamo stanchi di vedere sempre gli altri vincere, io resto convinto che questa sia una squadra forte e piena di valori".



I GIOVANI E I SENATORI - "I calciatori più maturi sono predisposti al confronto e ci aiutano: l'obiettivo è crescere insieme. Le critiche a Buffon? E' un capitano vero, che aiuta in qualsiasi momento dandoti serenità. E' abituato alle pressioni. Per me poi è anche un onore indossare il numero di maglia di De Rossi. .



DI BIAGIO - "E' carico, con tanta voglia di dimostrare; è rimasto contento dall'atteggiamento che abbiamo mostrato a Manchester, soprattutto nella ripresa".