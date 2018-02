Primo impegno del 2018 per la Nazionale, che si radunerà da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio a Coverciano per uno stage di preparazione. La tre giorni si aprirà alle ore 12 di lunedì 26 febbraio con la conferenza stampa del Ct Luigi Di Biagio e nel pomeriggio la squadra sosterrà la prima seduta di allenamento sul campo del Centro Tecnico Federale. Martedì alle 15 si terrà un’altra sessione di allenamento, mentre mercoledì 28 a mezzogiorno gli Azzurri disputeranno una partita con la squadra Primavera della Fiorentina. Venerdì 23 febbraio Di Biagio, che guiderà la Nazionale in occasione delle due amichevoli con l’Argentina e l’Inghilterra in programma rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra, diramerà le convocazioni per lo stage.