Quella di questa sera tra Italia e Svezia non sarà una partita come le altre in casa Ballardini.



Anna la consorte del tecnico del Genoa è infatti originaria proprio del paese scandinavo e dunque sarà fiera sostenitrice dei propri connazionali. Dall'altra parte del divano il marito farà invece fortemente il tifo per gli Azzurri.



Nell'attesa che il derby in famiglia abbia inizio, dalle colonne di Repubblica l'ex allenatore di Palermo e Lazio si è sbilanciato sull'esito dello spareggio mondiale: "Abbiamo giocatori molto più forti - ha detto Ballardini - e nelle situazioni estreme tiriamo fuori il meglio. Al mondiale ci andiamo”.