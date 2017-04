Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli che ha comunque proiettato la Juventus in finale di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo, il presidente di Exor John Elkann ha parlato del momento dei bianconeri e dell'inchiesta che ha visto il coinvolgimento del cugino Andrea Agnelli: "Ho fiducia nelle istituzioni, convinto della validità di quanto la Juve e la sua dirigenza hanno fatto, allineato con Andrea e le persone con cui lavora nel portare avanti una difesa legittima. La verità verrà fuori", ha detto nel corso di un evento.



Sulla prossima sfida col Barcellona: "Con il Barcellona, come con Bayern e Real, sono partite da finale Champions, molto difficili, belle e impegnative. Ma noi vogliamo prenderci la rivincita di Berlino. C'è un numero incredibile di persone che vuole venire a vedere la partita a Torino. La Coppa Italia? Molto contento, anche dei due gol di Higuain...".



Infine, un augurio al ct della Nazionale Ventura: "In bocca al lupo al Ct Ventura, che faccia attenzione ai molti giocatori della Juve e quando li ha in Nazionale li preservi".