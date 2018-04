Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a CalcioNapoli24 Live: "Non mi sorprendono le statistiche di Jorginho, stava facendo queste prestazioni da tutta la stagione praticamente. A lui non importa se gioca a Wembley o a Torino all'Allianz, per lui ogni partita è uguale. 114 passaggi allo Stadium, 'sfacciataggine' del gran giocatore? Sicuramente, già è un gran calciatore: l'ha dimostrato in questo anno, titolare in Nazionale italiana e titolare a Napoli, in piena lotta per lo scudetto. E' pronto per l'alto livello europeo. I calciatori si sentono tutti napoletani, quanto incide? Jorginho è un professionista, è da 4 anni e mezzo a Napoli. Ha altri due anni di contratto, è un professionista e fa il massimo fino a quando la squadra e il presidente han bisogno di lui. Incontro con il Napoli a fine stagione per definire il futuro? Siamo a disposizione del presidente del Napoli se vorrà parlarne. Aspetto una chiamata dal Napoli".