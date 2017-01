Il nuovo attaccante del Siviglia Stevan Jovetic, reduce da due gol in pochi giorni contro il Real Madrid (il secondo dei quali decisivo per la vittoria e per interrompere la sequenza di 40 risultati utili dei blancos), ha concesso un'intervista alla trasmissione El Larguero dell'emittente spagnola Cadena Ser: "Mi sento molto bene perchè gli ultimi 6 mesi non sono stati semplici. Non ho giocato molto, ma ora è cambiato tutto è voglio ringraziare il Siviglia per aver creduto in me. Quando il mio agente mi ha detto che stavamo chiudendo col Siviglia ho dato un'occhiata alle partite che avrei potuto giocare e ho visto che in 15 giorni ci sarebbe stato il Real Madrid. Per questo motivo sono voluto venire subito per giocarne almeno una".



Perchè il Siviglia? "Me ne ha parlato molto bene Nasri, dell'ambiente famigliare che si vive in questo club, del valore di compagni di squadra e dell'allenatore. E poi sono sempre stato ammiratore del Siviglia fin da bambino, quando Mijatovic giocava in Spagna. Ho parlato anche con Banega, Kondogbia e Medel e tutti mi hanno parlato molto bene di Siviglia, della città e di tutto il resto. E' la mia prima volta qui e mi sento molto bene".