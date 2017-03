Continuamente a caccia di talenti. La Juventus ha messo nel mirino ormai da un anno il giovane attaccante classe '98 di proprietà del Palermo, Simone Lo Faso. Un ragazzo che promette benissimo: già quattro presenze in Serie A e gioiello della Primavera rosanero, quest'anno in rampa di lancio. Marotta e Paratici lo conoscono bene, poteva essere bianconero già un anno fa, affare saltato perché il Palermo non ha voluto privarsene.



ANCORA OSSERVATO - Anche in questa stagione, Simone è stato seguito continuamente dagli scout della Juventus. E la rivelazione di Gianni Di Marzio, consulente di Zamparini, ha conferme: "Lo Faso è seguito dalla Juve", addirittura già vicino nella scorsa estate, adesso con l'obiettivo di prenotarlo per il futuro in un'operazione allargata con il Palermo, i rapporti rimangono ottimi. E Lo Faso è nei radar bianconeri...