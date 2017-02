Da oggi, allail peso dimanca un po’ di meno. A farne le veci, parzialmente, è arrivato: come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il bosniaco è finalmente nella sua posizione ideale con il nuovo 4-2-3-1 ideato da Allegri. Rispetto al centrocampista cileno effettua meno contrasti, ma in quanto a realizzazioni le cifre sono praticamente le stesse (media di 0.31 gol a partita per Miralem, 0.28 per Vidal). Inoltre Pjanic crea più occasioni: 2.86 contro l’1.84 del mediano del Bayern Monaco.