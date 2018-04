Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League e il movimentato finale della partita col Real Madrid, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha parlato a Premium Sport: "Bisogna rimanere tranquilli e analizzare la situazione per come va analizzata. Oggi abbiamo una serie di Paesi che hanno implementato il Var e nelle partite recenti è evidente che le squadre italiane siano state vittime di tanti episodi, come il fallo su Cuadrado all'andata, il Milan contro l'Arsenal o la Lazio con la Dynamo Kiev. Il Var deve essere portato avanti e cercherò di portalo avanti. Qui non si parla di un gol dentro o fuori, significa uscire dalla Champions quando avevamo meritato di andare ai supplementari. Il designatore e la sua vanità vanno a colpire le squadre italiane per una designazione imparziale. Un designatore va cambiato ogni tre o cinque anni, vado a vedere alle squadre italiane. Se sarebbe stato fischiato fallo al contrario? Non è lo stadio, abbiamo la tecnologia per evitare errori ovunque, gli strumenti, se la difficoltà è istruire gli arbitri preparati al Var allora stacchiamo e facciamo un corso perché la tecnologia va utilizzata. Var? La Uefa ha un problema tecnico con arbitri di tutte le federazioni, bisogna andare a istruire la classe arbitrale, eliminare gli arbitri di porta. Portarli dietro lo schermo, è diverso il ruolo dall’assistente di porta al video referee. Gli arbitri devono essere pronti".



"L'espulsione di Buffon? L’arbitro non ha saputo gestire la situazione, è stato un infortunio e un arbitro che va in confusione prende una seconda decisione eccessiva. Un arbitro deve conoscere il contesto, le scelte della gara di andata, i momenti vanno capiti. Lì è stato in un momento di confusione totale, la consapevolezza dei ragazzi, si può perdere in casa 3-0 e vincere fuori 3-0, non esistono difese che funzionano o no, ci sono cose che funzionano o meno, come la parata di Gigi su Isco, oggi l’arbitro non ha capito nulla. Per cortesia si saluta l’arbitro prima e dopo. Lo stesso ha fatto Marotta, oggi l’arbitro sarà le persona più dispiaciuta, la persona sarà l’arbitro a me va come compito quello di portare avanti la tecnologia. Piccoli segnali, arbitro giovane e Sergio Ramos nel tunnel? Io sono diventato presidente della Juve all'età dell’arbitro, l’arbitro è di qualità. Sono tutti di qualità, capita un infortunio, Sergio Ramos ci può stare, non cambia nulla, a lui faccio un complimento. Un in bocca al lupo alla Roma e alla Lazio per domani sera".