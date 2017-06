Da una parte il pressing del Manchester City su Dani Alves, dall'altra quello delsu: i top player dellasulle fasce sono presi di mira dalla Premier League. Per quanto riguarda il brasiliano ex Porto, i bianconeri hanno già rifiutato un'offerta proveniente da Stamford Bridge pari a circa 60 milioni. Il giocatore, a differenza di quanto accaduto sul fronte Dani Alves, non si è ancora pronunciato esplicitamente sul proprio futuro. L'intenzione della Juve è quella di blindare Alex Sandro, ma in caso di offerta irrinunciabile e volontà contraria da parte del terzino - come riportato da ilBiancoNero.com (leggi qui ) - la prima alternativa porta il nome didel, già sondato da Marotta un mese fa.