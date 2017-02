Il terzino sinistro brasiliano della Juventus, Alex Sandro ha dichiarato in vista del posticipo di domenica sera con l'Inter: "E' una partita difficile ma stimolante, che tutti vorrebbero giocare. Rispettiamo molto i nostri avversari, che hanno grandi giocatori, ma noi scendiamo sempre in campo per vincere, specialmente in casa davanti ai nostri tifosi. La vittoria sarebbe un altro passo verso il successo finale. Comunque lo scudetto è lontano, ci sono ancora tante partite e noi dobbiamo continuare a lavorare".



"I nerazzurri hanno giocatori come Icardi, che se ha qualche occasione può colpire in qualsiasi momento e quindi dovremmo essere molto preparati. Higuain è un giocatore intelligente, che si muove bene. Non è un attaccante che rimane fermo, si inserisce e conosce bene gli schemi di gioco. Stiamo prendendo confidenza con il nuovo modulo, ma al di là della formazione che scende in campo, non cambia mai l'obiettivo: giocare per vincere sempre".



"Tornare a Oporto in Champions League sarà emozionante per me, sono felice di poterlo fare e di rivedere i miei amici. Ma noi scenderemo in campo per il successo, anche perché stiamo acquisendo mano a mano una mentalità sempre più europea. Non sarà facile contro il Porto, ma noi siamo sempre più esperti, aumentiamo la qualità del gioco e miglioriamo di volta in volta l'atteggiamento in campo".