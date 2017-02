Semplicemente. In casaquesta è la considerazione di, uno degli investimenti cui la coppia Marotta-Paratici tiene di più rispetto a questi anni di gestione: quei 25 milioni pagati al Porto per prenderlo in anticipo rispetto alla scadenza del contratto pur di anticipare iloggi suonano come un affare, vista la mega valutazione del terzino brasiliano che per la Juve è intoccabile. Lo dice il campo, lo dicono i fatti, lo dirà anche la sua considerazione a livello di ingaggi.- Nell'agenda del, alla voce rinnovi da discutere c'è anche un asterisco su Alex Sandro. Nessuna fretta, nessuna ansia e nessun discorso già arrivato al traguardo, anzi; ma come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi . E adesso, i primi contatti sono partiti. Informativi e in amicizia con l'entourage dell'ex Porto, presto si potrà approfondire, intanto l'idea dirimane salda. Con un nuovo ingaggio, dai 2,8 milioni attuali fino a 3,3/3,5 milioni di euro, inclusi quei bonus che sempre la Juventus inserisce nei suoi contratti.- Una mossa utile anche per, molto spinto dai giornali inglesi ed effettivamente portato avanti da Pep, estimatore di Alex Sandro. La carta d'identità non perdona Kolarov e Clichy, a Manchester investiranno su quel ruolo in modo pesante per giugno, anche altri club di Premier League lo hanno messo nel mirino (vedi) ma la Juventus conta di resistere. E, muro alto e nessuna apertura su questo fronte, come qualche rumors inglese fa trapelare in senso contrario. La Juve dice no alle clausole, sarà così anche per Alex Sandro. L'irrinunciabile senza alcuna fretta di rinnovare, ma con un progetto ancora comune al club bianconero. Con buona pace di Pep.