Ci ha messo più tempo del previsto, ma alla fine la Juventus ha vinto 2-0 contro il Crotone. A fine partita Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport: "Non era una partita semplice, ma il nostro compito era quello di vincere e lo abbiamo fatto. Nel primo tempo il Crotone ci ha chiuso un po’ gli spazi e noi circolavamo poco velocemente la palla, ma nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccarla e poi a chiuderla. I ragazzi hanno fatto bene, ma non dobbiamo parlare di fuga perché il campionato è ancora lungo. Ora ci aspetta un’altra difficile trasferta a Cagliari, perché i rossoblù in casa sono una squadra difficile da affrontare".



IL FUTURO - "Pjanic migliorato dopo il cambio di modulo? Se gli dico di fare la punta la fa e la fa anche bene: in quella posizione riesce a distribuirsi meglio per il campo e gestisce meglio le energie. Pjaca? Stasera ha fatto una buona partita, specialmente nel secondo tempo: è giovane, gli va dato tempo, ma da qui alla fine ci darà sicuramente una grossa mano. Quando ho deciso il cambio di modulo? Dopo Firenze c’è stata una piccola svolta, era il momento di fare un cambiamento: i giocatori si sono messi a disposizione e l’entusiasmo è tornato. Barzagli? Ha sentito un leggero fastidio al flessore, lo valuteremo. Le voci che mi danno in Inghilterra? Non smentisco e non confermo. Posso dire che con la società sono in grande sintonia: ora dobbiamo solo pensare a vincere e comunque c’è ancora un altro anno e mezzo di contratto. Quando le cose vanno bene penso che i problemi siano pochi".