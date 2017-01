Max Allegri ha trovato la sua Juventus. Tre partite e tre vittorie con la squadra a 'cinque stelle': Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain. Da qui al termine della stagione il cammino è ancora lungo: da un minimo di 21 partite a un massimo di 27. Ci sarà quindi spazio per il turnover in alcune occasioni e, fisiologicamente, è ipotizzabile che ci siano squalifiche e acciacchi. Ma senza turnover, squalifiche, infortuni, Allegri ha scelto il suo modulo e la sua squadra per le partite che contano. E dell'undici titolare, nel 4-2-3-1, in questo momento non fa parte Marchisio.



Si sapeva che per il Principino sarebbe stata una stagione difficile, dopo il grave infortunio rimediato contro il Palermo sul finire dello scorso campionato. Gli Europei saltati, il duro lavoro di recupero, il rientro in campo in autunno. Come sempre accade al rientro da infortuni di questo tipo (rottura del legamento crociato), il classe 1986 della Juve ha alternato prestazioni buone, meno buone (Firenze) e acciacchi (come l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori con la Lazio). Allegri aveva avvertito tutti: il recupero completo da un infortunio così avviene in un anno. Nel frattempo bisogna essere bravi a dosare forze ed energie. Allo stesso tempo però la Juve cambia modulo, con Pjanic e Khedira in perfetta sintonia davanti alla difesa e dietro ai quattro d'attacco. Marchisio in questo momento è la terza scelta, gli tocca riconquistarsi un posto da titolare nei nuovi schemi. Lo ha già fatto ai tempi di Pirlo, Pogba e Vidal: siamo sicuri che avrà la forza per farlo ancora, già in questa stagione.