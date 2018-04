Anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Premium Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Real Madrid e ha commentato l'episodio del rigore fischiato al 93esimo: "Perché è stato fischiato? Non mi va di parlare dell'arbitro, sono dispiaciuto per quanto fatto dai ragazzi anche a Torino, dove avevamo giocato bene. Dico solo che all'andata c'era stato un episodio al contrario, su Cuadrado. Mi immaginavo che quell'episodio su Cuadrado avrebbe cambiato la situazione".



"Dovevo portare la squadra ai supplementari, due cambi potevano dare una mano importante. C'era bisogno di giocare, potevo fare un cambio al sessantesimo e toglievo un centrocampista, ma a dieci minuti dalla fine non avevo tempo per reagire, la squadra doveva andare ai supplementari per forza. Ora bisogna sfogarsi perché il campionato va portato in fondo, dobbiamo essere più forti di queste cose. Tutto questo ci fortifica, la squadra aveva fatto sia stasera che a Torino una grande cosa, la partita d'andata aveva ingannato tutti, tranne me, da venerdì dobbiamo ripartire. Interni di centrocampo? Il sistema migliore dipende da partita a partita. Oggi abbiamo avuto dei vantaggi con Dybala devi giocare con una punta più lui, che il quarto sia un centrocampista è Matuidi, Dybala a volte gioca da mezzala destra, siamo a volte bravi nello sviluppo ma da difendere hai difficoltà. Cosa ho detto a Sergio Ramos? Che anche all'andata era rigore, ma l'arbitro si è girato e ha fischiato, ha capito ma ha fatto finta di nulla".