Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in seguito alla vittoria nel derby di domenica, laè tornata oggi al lavoro a Vinovo, in vista delle prossime due settimane che vedranno sfide importantissime tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.In attesa dei nuovi controlli a cui si sottoporranno nei prossimi giorni Higuain e Bernardeschi,. Come comunicato ufficialmente dal club bianconero, il terzino "non ha partecipato all'allenamento a causa di unriportato nel corso del derby: dopo il primo controllo strumentale, si attendono ulteriori verifiche che verranno effettuate nei prossimi giorni". Scontata la sua assenza per la gara contro l'Atalanta di domenica, sarà da valutareil suo possibile recupero per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 7 marzo, contro il Tottenham.