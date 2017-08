Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, il Liverpool è sempre più vicino a Naby Keita; i Reds hanno trovato un'intesa di massima con l'RB Lipsia per il centrocampista, che a partire dalla prossima stagione si trasferirà in Premier per 55 milioni. L'arrivo di Keita libera, quindi, Emre Can (che ha il contratto in scadenza nel 2018 col Liverpool) che piace tantissimo alla Juventus.