L'ex portiere della Roma, Fernando Orsi, si espresso in merito alla sfida in programma tra Juventus e Atalanta. Come ha dichiarato ai microfoni di Radio Radio: "Sarà una bella partita, con la Juventus che potrebbe lasciare qualche punto a Bergamo. Questa è la speranza per le altre più che una certezza. Sarà una partita difficile, ma alla fine credo che la Juve porterà a casa il risultato. Contro le prime cinque della classifica, i bianconeri hanno praticamente sempre vinto. Nei grandi incontri la Juventus non stecca mai".