La Juventus è al lavoro per assicurarsi due talenti di proprietà del Cagliari. Secondo La Nuova Sardegna, il club di Giulini sta valutando la posizione dell'attaccante nordocreano Han, attualmente in prestito al Perugia. Marotta avrebbe chiesto ai rossoblù di accelerare la trattativa, con la proposta di lasciare il giocatore in prestito in Umbria fino al termine della stagione. Nell'accordo con il Cagliari potrebbe rientrare anche il cartellino di Nicolò Barella, valutato circa 30 milioni di euro.