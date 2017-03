Mediaset ha deciso di trasmettere in chiaro Juve-Barça. Il motivo, come intuibile, è anche economico e legato agli introiti pubblicitari. Secondo calcioefinanza.it, infatti, Mediaset sarebbe intenzionato a mettere in vendita 30 secondi di spot in rotazione a 200mila euro e i 15 secondi di superspot a 165mila euro: 6,6mila euro al secondo. Il 10% in più rispetto al listino della finalissima di Champions giocata dai due club a Berlino il 6 giugno del 2015 (spot nell’intervallo a 195mila euro e superspot a 150). E Juve-Barça potrebbe trasformarsi in un'autentica miniera d'oro.