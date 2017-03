In vista della doppia sfida con i partenopei, la Juventus soggiornerà al Grand Hotel Parker’s di Napoli. Resterà quindi in città, nonostante alcune voci dessero i bianconeri intenzionati a prenotare in un luogo maggiormente tranquillo. A Napoli infatti, è alto il solito rischio “disturbatori”, che potrebbe intensificarsi anche per il ritorno del grande ex Higuain. Inizialmente si pensava che la Juve si trasferisse a Posillipo, proprio per evitare la massiccia presenza di tifosi partenopei, invece rimarrà per tradizione al Grand Hotel di corso Vittorio Emanuele, sfidando cori e fischi.