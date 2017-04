Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, non poté giocare contro il Barcellona nella finale del 2015 a Berlino. I bianconeri persero per 3-1, e lui non riuscì a incontrare Suarez, con cui aveva un conto in sospeso, risalente ai Mondiali del 2014, con il famoso morso dell'attaccante dell'Uruguay non sanzionato dall'arbitro.



Stasera Chiellini è però sceso in campo contro i blaugrana a Torino, nella sfida dei quarti di Champions League, e si è preso la sua piccola rivincita. Ha infatti segnato la rete del 3-0 con un bel colpo di testa. Si tratta del suo terzo gol stagionale in 27 presenze complessive.