Il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato a Sky Sport in vista del match contro il Milan di sabato, soffermandosi in particolare sulla prima da ex allo Stadium di Bonucci: "Credo che sarà molto, davvero molto emozionante per lui, anche a noi vederlo nell'altra squadra farà una certa impressione, ma dopo i saluti, in campo ci daremo battaglia".